Historyczna zmiana na czele rankingu, awans Polaków

Oprac.: Paweł Pieprzyca Tenis

Hubert Hurkacz wrócił do czołowej "10" rankingu ATP, który został opublikowany w poniedziałek. Polak w minionym tygodniu doszedł do półfinału turnieju w Dubaju. Mamy też nową "jedynkę", którą został Rosjanin Daniił Miedwiediew. To historyczne wydarzenie w tenisie.

Zdjęcie Daniił Miedwiediew / AFP