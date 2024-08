Historyczna chwila, Włoszka z polskimi korzeniami w olimpijskim finale. Niewiarygodne

Jasmine Paolini była jedną z głównych kandydatek do olimpijskiego medalu w singlu. Zwłaszcza po tym, jak z imprezy zrezygnowały m.in. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, a w dodatku mieliśmy do czynienia z finalistką tegorocznego Roland Garros i Wimbledonu. Włoszka z polskimi korzeniami przebojem wdarła się w tym sezonie do ścisłej światowej czołówki. Pierwszym przełomem był triumf w turnieju WTA 1000 w Dubaju, a później nastąpiły kolejne sukcesy, które pozwoliły jej się wspiąć na 5. miejsce w kobiecym rankingu.

Reklama