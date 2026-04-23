Historia w USA. Tenisistka poślubiła kibica, dziś rządzi znanym turniejem

O Garbinie Muguruzie całkiem niedawno zrobiło się głośno w naszym kraju. A to wszystko ze względu na słowa jakie wypowiedziała pod adresem Igi Świątek. "Miał pewne trudności na twardej nawierzchni, ale do tej serii turniejów na kortach ziemnych przygotowuje się bardzo dobrze, ponieważ rozmawiałam z nią w ostatnich dniach, kiedy trenowała na Majorce" - oznajmiła, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Dla 32-latki to dopiero pierwsza edycja WTA Madryt w nowej roli, ponieważ dyrektorką kobiecych zawodów została mianowana dopiero pod koniec 2025 roku. Środowisko jest jednak spokojne, choćby ze względu na jej wieloletnią karierę. Ta dała gwieździe nie tylko mnóstwo cennych trofeów, lecz także doprowadziła do poznania męża. Arthur Borges, bo o nim mowa, poznał się ze sportsmenką podczas US Open 2021. Mężczyzna do Nowego Jorku przyleciał w roli zwykłego kibica.

Garbine Muguruza i Arthur Borges poznali się w Nowym Jorku. Dziś są szczęśliwymi rodzicami

"Mój hotel znajdował się blisko Central Parku, a ja się nudziłam, więc pomyślałem, że pójdę na spacer. Wyszłam i spotkałam go wtedy na ulicy. Nagle odwrócił się i powiedział: 'Powodzenia na US Open'. Pomyślałam sobie: 'WOW, jaki przystojny'" - relacjonowała Hiszpanka na łamach The Sun. Związek ewoluował w ekspresowym tempie. "To wszystko jak z filmu. Wiedziałam, że wyjdę za niego, jeszcze zanim się oświadczył - mówiła sama Muguruza, w rozmowie z magazynem "¡Hola!" (cytat za: WP SportoweFakty).

Biznesmen w końcu uklęknął przed sportsmenką z pierścionkiem, a w 2024 roku para stała się małżeństwem. Pod koniec stycznia 2026 32-latka urodziła syna. "Nasz mały cud. Marcos Borges Muguruza kończy tydzień" - pochwaliła się na Instagramie. Gratulacje szczęśliwym rodzicom składało całe tenisowe środowisko.

Garbine Muguruza

Garbine Muguruza

Agnieszka Radwańska i Garbine Muguruza

