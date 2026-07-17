Historia niczym u Chwalińskiej. Polka lepsza od mistrzyni Wimbledonu

Mowa o Laurze Samson, która jako 15-latka wygrała deblowe zmagania w juniorskim Wimbledonie, a 11 miesięcy później dotarła do singlowego finału Roland Garros, ogrywając po drodze m.in. Ivę Jović, dziś zawodniczkę z TOP 20 rankingu WTA. Ona sama jest w połowie drugiej setki, ale raczej kwestią czasu jest, kiedy znajdzie się w tym elitarnym gronie, do którego dążą wszystkie nastolatki. Bo miejsce w TOP 100 gwarantuje rozwój, ale i pieniądze - to przepustka do Wielkich Szlemów.

Przez długie lata nie była w stanie osiągnąć tego Maja Chwalińska. Aż w końcu się udało, zagrała turniej życia w Paryżu, dotarła do finału, wygrywając dziewięć spotkań. Dziś o nic nie musi się martwić, może poza swoim zdrowiem.

Samson zaś ma 18 lat, a gdy w kwietniu dostała dziką kartę do WTA 1000 w Madrycie, pokonała w głównej drabince Tatjanę Marię (WTA 54) i Xinyu Wang (WTA 31). I to młoda Czeszka została w słynnym kurorcie narciarskim Kitzbühel rozstawiona z "6". Była zdecydowaną faworytką w potyczce z Giną Feistel. A tymczasem... ugrała zaledwie sześć gemów.

WTA 125 Generali Open Ladies w Kitzbühel. Gina Feistel kontra Laura Samson. Mecz o ćwierćfinał

23-letnia Gina Feistel to córka byłej wielokrotnej mistrzyni Polski w tenisie Magdaleny Mróz-Feistel, nieco ponad półtora roku temu na moment wskoczyła do trzeciej setki rankingu WTA. Dalszej historii już nie było - pojawiły się kontuzje, później dłuższa przerwa.

Poprawa wyników nastąpiła niedawno, momentalnie tenisistka Grunwaldu Poznań zaliczyła ogromny skok. Ogromny, czyli o ponad 400 miejsc na liście w pół roku.

Gina Feistel Stach Antkowiak Reporter

Tyle że później trudno jest wykonać ten kolejny krok, wbić się najpierw do trzeciej setki, później powalczyć o kwalifikacje Szlemów. Choć to się udaje, widać to ostatnio po przykładzie Martyny Kubki, która czekała kilka lat na taki skok.

Feistel grała ostatnio w turniejach ITF, szansę w kwalifikacjach dostała w lutym w Austin, ale Rebeka Masarova okazała się za mocna. Zaproszenie do kwalifikacji w Austrii przyszło zaś niespodziewanie, miała grać w Darmstadt. Pojechała do Kitzbühel, wygrała kwalifikacje, pokonała w pierwszej rundzie 181. na liście Julię Awdiejewą. A w 1/8 finału czekała właśnie Samson, ona jest 154. w rankingu. Feistel zaś - 321.

Już choćby to pokazuje, kto był faworytem. Tymczasem Gina zaczęła wyśmienicie - w drugim gemie przełamała Czeszkę, w trzecim potwierdziła breaka, broniąc się w dwóch akcjach przed przełamaniem. I już kontrolowała swoje gemy serwisowe, wygrała partię 6:3.

W drugiej zaś pokazała, że ma żelazne nerwy. W każdym z trzech gemów Polki, gdy Gina wprowadzała piłkę do gry, Samson miała break pointy. Łącznie - aż siedem. I żadnego nie wykorzystała. Sama zaś dwukrotnie została przełamana na początku, Feistel odskoczyła na 4:0. A cały mecz wygrała 6:3, 6:1.

Laura Samson Cheng Min/Xinhua News AFP

To zaś oznacza, że Gina zagra o półfinał - jej rywalką będzie rozstawiona z "1" Veronika Erjavec. Słowenka po Wimbledonie wypadła z pierwszej setki, dla niej to może być starcie o być albo nie być w US Open. Listy zgłoszeń zostaną potwierdzone na bazie najbliższego rankingu, w tym "na żywo" Erjavec jest dziś 102. To może wystarczyć do gry w Szlemie w przypadku kilku wycofań, ale nie musi.

Feistel zaś wskoczyła do trzeciej setki - jest 295. Czyli o jedną pozycję wyżej niż była w grudniu 2024 roku. Ewentualny półfinał w Austrii dałby już gwarancję rekordu.

Gina Feistel Tomasz Jastrzębowski Reporter





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