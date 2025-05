Historia napisała się w Rzymie. Tuż po wylocie Świątek, czekano 43 lata

Polscy kibice na turniejowy triumf Igi Świątek czekają już kilkanaście miesięcy. Raszynianka znalazła się pod ścianą, ponieważ nie dość, że musi mierzyć się z coraz większym ciężarem, to na dodatek spada w zestawieniu WTA. Do Rolanda Garrosa na pewno nie przystąpi jako wiceliderka rankingu. Nadzieją na lepsze jutro były choćby zawody w Rzymie. Z Półwyspem Apenińskim podopieczna Wima Fissette’a pożegnała się jednak stosunkowo szybko. I to do słownie, bo od razu po porażce w trzeciej rundzie wybrała się do Francji.

Reklama