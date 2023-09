Historia jak z filmu. Drwili z niej, lały się łzy. Teraz świętuje sukces

Są czasami w sporcie takie piękne historie, których losy zaczynają się od bolesnych przeżyć, by na koniec skończyć się pięknym happy endem. I tak też jest w przypadku Greczynki - Marii Sakkari. Jej droga to prawdziwy przykład na to, że nigdy nie wolno się poddawać. W przeszłości cierpiała wiele razy, brakowało dosłownie kroku, by przypieczętować sukces. Dzisiaj ma swój moment chwały i świętuje największy triumf w karierze, zdobywając tytuł WTA 1000 w Guadalajarze.