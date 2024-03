Historia jak z bajki, Polak lepszy od niedawnego triumfatora US Open. Żadnych wątpliwości

Zaledwie 3,5 roku temu Dominic Thiem był niemal na szczycie męskiego tenisa, wygrał właśnie US Open, w swoim czwartym wielkoszlemowym finale wreszcie zdołał triumfować. Dziś wciąż jest zawodnikiem ceniony, z TOP 100, w tym roku grał już choćby z Rafaelem Nadalem. I to on w węgierskim mieście Szekesfehervar miał najwyższy numer rozstawienia w drabince oraz perspektywę starcia z Danielem Michalskim, który przebijał się przez kwalifikacje. I ku zaskoczeniu kibiców, Polak wygrał ten mecz 6:3, 6:4.