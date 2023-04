Polsko-gruziński duet w ćwierćfinale pokonał po zaciętej rywalizacji Słowenkę Dalilę Jakupovic i Greczynkę Despinę Papamichail 6:3, 2:6, 11-9. Następnie w półfinale ograł Białorusinkę Lidzię Maozawę i Brazylijkę Laurę Pigossi 6:2, 6:4. To było łatwiejsze zwycięstwo niż zacięty bój w finale. Toczył się on w koszmarnych warunkach, w zimnie i po padającym w Bogocie deszczu. Jak na Kolumbię, temperatura spadła do niskich wartości, na dodatek opóźniony mecz rozpoczął się o 23.20 i skończył po północy.