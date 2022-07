Harmony Tan „Moja mama sprzedała dom, żebym grała”

24-letnia zagra dziś wieczorem z Amerykanką Amandą Anisimową o ćwierćfinał Wimbledonu. W pierwszej rundzie wyeliminowała legendę tenisa Serenę Williams, w drugiej Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo, a w trzeciej Brytyjkę Katie Boulter.

Już osiągnęła życiowy sukces. Kilka lat temu trenerzy Francuskiej Federacji Tenisowej powiedzieli jej, że nie nadaje się do tego sportu.

Nikt w nią nie wierzył

Po zwycięstwie z Boulter Tan wchodząc na konferencję prasową z udziałem francuskich dziennikarzy miała łzy w oczach. Opowiedziała jak wiele kosztowała ją i jej rodzinę droga do czwartej rundy Wimbledonu.

We Francji nikt w nią nie wierzył. Trenerzy francuskiej federacji odrzucili ją po kilku treningach. Została pozbawiona stypendiów.

- W wieku 18 lat powiedziano mi, że z taką grą nie zostaną dobrą zawodniczką. Było mi bardzo ciężko. Bez pomocy finansowej trudno było dalej grać - opowiadała.

- Uwierzyła we mnie jedna osoba. To Nathalie Tauziat (finalistka Wimbledonu z 1988 roku - przyp. ok). Nie miałam wtedy trenera, byłam w kropce. Pytałam się mamy, co robić. Dzwoniła po różnych trenerach. Trafiła na Nathalie. Ona od razu zaprosiła mnie na treningi. Tego samego wieczora wsiedliśmy i w siedem godzin dojechaliśmy do Biarritz (z Paryża). Spędziłam tam 10 dni i uwierzyłam w siebie. Wiedziałam, że mogłam zostać tenisistą - dodała.

Mama sprzedała dom i apartamenty, ojciec i brat oddawali część pensji

Aby sfinansować dalszy rozwój potrzebowała pieniędzy. Dużo pieniędzy. Nie miała szans na stypendia z jednej z najbogatszej federacji tenisowej na świecie. Trenerzy uważali, że Tan brak talentu.

- Moja mama sprzedała dom i apartamenty, aby sfinansować pierwsze lata moich treningów. Mój ojciec ciężko pracował i również mi pomagał. Podobnie mój brat. Kiedy tylko rozpoczął pracę oddawał mi co miesiąc część swojej pensji. Nie miał z tym problemu. Chciał mi pomóc w realizacji mojego projektu. Głęboko wierzył, że mi się uda - powiedziała Tan.

W Wimbledonie zarobiła już 230 tysięcy dolarów

Francuzka, przynajmniej na pewien czas, zapomni o problemach finansowych. Za przejście trzech rund Wimbledonu zarobiła już 230 tys. dol. Jeśli pokona Anisimową, dostanie 375 tys. dol.

W tym sezonie sklasyfikowana na 115. miejscu tenisistka otrzymała 277 tys. dol. premii za wygrane mecze, w całej karierze - 908 tys. dol.

Olgierd Kwiatkowski