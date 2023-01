Australijscy organizatorzy turnieju wielkoszlemowego Australian Open chcą zastosować się do ogólnych dyrektyw tenisowych, by dopuszczać do rywalizacji zawodników rosyjskich i białoruskich, bez baczenia na to, że kraje te uczestniczą w krwawej napaści na Ukrainę i rzezi tamtejszej ludności. Rosjanie i Białorusini stanowią istotną część światowego tenisa i związanego z nim biznesu, więc haniebne decyzje tego typu wciąż pozostają w mocy. Wyłamał się jedynie Wimbledon, za co spadły zresztą na niego restrykcje.