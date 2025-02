Halep nagle zakończyła karierę. Teraz żąda sprawiedliwości. 10 milionów dolarów na stole

Simona Halep zapisała piękną kartę w historii tenisa. Rumunka wygrała bowiem dwa tytuły rangi Wielkiego Szlema, była także liderką światowego rankingu i wygrała mnóstwo innych turniejów. Jedynie w US Open nie potrafiła dotrzeć do finału. W ostatnich latach nie wszystko działo się jednak tak, jakby tego chciała Halep. Cały koszmar Rumunki rozpoczął się w październiku 2022 roku, gdy w jej organizmie wykryto obecność niedozwolonej substancji o nazwie Roxadustat.

Kara, którą wymierzyła jej Światowa Agencja ds. Integralności Tenisa, była bezlitosna. Rumunka została bowiem zawieszona na aż cztery lata. Zapowiadała jednak, że będzie się odwoływać. "Przez całą moją karierę myśl o oszukiwaniu nigdy nawet nie przyszła mi do głowy. To całkowicie sprzeczne z wartościami, w jakich zostałam wychowana. W obliczu tak niesprawiedliwej sytuacji czuję się kompletnie zdezorientowana i zdradzona. Będę walczyć do samego końca, by udowodnić, że nigdy świadomie nie wzięłam żadnych zakazanych substancji i wierzę, że wcześniej lub później prawda wyjdzie na jaw" - napisała w mediach społecznościowych.