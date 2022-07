Magdalena Fręch na londyńskich kortach radzi sobie znakomicie. Polka po triumfie w czwartkowym meczu awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie zmierzy się z Simoną Halep. Rumunka stanowi jednak spore zagrożenie - już raz udało jej się wygrać turniej w Londynie. Było to w 2019 roku. 30-latka od lat błyszczy na korcie, a jaka jest poza nim?

Fręch - Halep. Kiedy i o której godzinie mecz 3. rundy Wimbledonu? (transmisja)

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karolina Muchova - Simona Halep 0:2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Oto kolejna rywalka Magdaleny Fręch. Kim jest Simona Halep?

Simona Halep urodziła się 27 września 1991 roku w Rumunii. Jej rodzice to Tania Halep i Stere Halep, były piłkarz i zawodnik m.in. Sageata Stejaru. 30-latka zawsze mogła liczyć na wsparcie rodziców.

Instagram Post

Instagram Post

Gdy miała zaledwie 4 lata, Simona po raz pierwszy chwyciła do ręki rakietę tenisową. Zainspirował ją do tego starszy brat Nicolae, który finalnie nie zdecydował się na rozpoczęcie sportowej kariery. Zrobiła to natomiast jego siostra. Rodzeństwo utrzymuje ze sobą bliskie relacje.

Instagram Post

Simona Halep we wrześniu 2021 roku poślubiła tenisistę Horię Tecau. 37-latek podobnie jak jego ukochana został triumfatorem Wimbledonu. Było to w 2015 roku, gdy Rumun wraz z Francuzem Jean-Julienem Rojerem startował w grze podwójnej. Simonę Halep i Horię Tecau połączyła więc miłość do sportu.

Instagram Post

Instagram Post

30-latka oprócz tenisa interesuje się także innymi dyscyplinami sportowymi, w tym piłką nożną, boksem i golfem.

Instagram Wideo

Poza światem sportu, Halep niejednokrotnie udowodniła już, że jest miłośniczką zwierząt. Tenisistka do zdjęć często pozuje ze swoim czworonożnym pupilem.

Instagram Post

Instagram Post

Simona Halep jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie kobiecego tenisa. Teraz triumfatorka z 2019 roku powalczy o awans do kolejnej rundy Wimbledonu z Magdaleną Fręch. Panie zagrają już 2 lipca.

Magdalena Fręch zwyciężyła także w deblu. Dobra passa Polki na Wimbledonie trwa!

Śledź transmisje z Wimbledonu w Polsacie! Relacje tekstowe w Interii

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Z kolei relacje tekstowe z turnieju można śledzić na sport.interia.pl.



Świątek żartuje z Radwańskiej. "O mój Boże" - wypaliła, słysząc pytanie

Zdjęcie Simona Halep / AP/Associated Press / East News