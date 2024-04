Danielle Collins na początku 2022 roku dotarła do finału Australian Open, w którym przegrała z Ashleigh Barty. Kilka miesięcy później odnotowała z kolei najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA - w lipcu była notowana na siódmej pozycji. Amerykanka do tych osiągnięć nawiązuje w bieżącym sezonie - niedawno dość nieoczekiwanie wygrała Miami Open, pokonując w finale Jelenę Rybakinę.

"To bardzo osobista sytuacja i mój personalny wybór. Chodzi o coś więcej niż tylko tenis i moją karierę. Lubię swoją pracę. Świetnie się bawię. Uwielbiam tu przyjeżdżać i rywalizować, ale to naprawdę ważna decyzja życiowa i powinno to być całkiem zrozumiałe" - mówiła 30-latka.