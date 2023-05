Gwiazdy podzieliły los Rafy Nadala. Nie dla nich Roland Garros

Jak informują media, kolejnych ważnych tenisowych nazwisk zabraknie wśród startujących w tegorocznym Roland Garros. Najmocniej komentowana nieobecność to oczywiście wycofanie się Rafaela Nadala. Ale na Hiszpanie te złe wieści dla kibiców się nie kończą.

Pisaliśmy już o tym, że w Paryżu nie wystąpi zeszłoroczny półfinalista Marin Cilić. Z kolei "As" pisze o kolejnych ważnych absencjach. W tym roku na kortach Rolanda Garrosa zabraknie Andy’ego Murraya. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony Szkot nie jest kontuzjowany, natomiast najwyraźniej postanowił postawić w stu procentach na ukochany Wimbledon i przygotowania do niego.