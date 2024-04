Gwiazdor zdradził swój plan. To stawia na pierwszym miejscu

Zwycięstwo w igrzyskach to jedno z nielicznych osiągnięć, których brakuje w CV 36-letniego tenisisty. Na razie zdołał wywalczyć tylko brązowy medal w Pekinie (2008), a potem dwa razy przegrywał w meczach o trzecie miejsce, natomiast w Rio de Janeiro w 2016 roku odpadł już w pierwszej rundzie.

Wydaje się, że Paryż to jego ostatnia szansa na złoty medal.

"Te igrzyska są bardzo ważne - one zawsze były dla mnie priorytetem " - mówił Djoković w rozmowie z Eurosportem.

Tenis. Novak Djoković chce być gotowy na Paryż

"W kilku ostatnich nie dane mi było jednak dojść do ostatniej fazy turnieju. Teraz jest jednak inna sytuacja. Rozegramy pierwsze igrzyska na kortach ziemnych. Chcę być gotowy zarówno mentalnie, jak i fizycznie " - dodał.

Turniej tenisowy w Paryżu odbędzie się na kortach Rolanda Garrosa, gdzie tradycyjnie jest rozgrywana impreza wielkoszlemowa. Serb wygrał ją trzykrotnie, a teraz liczy na kolejny triumf, który byłby dla niego 25. w Wielkim Szlemie, co uczyniłoby go samodzielnym rekordzistą bez względu na płeć, bo 24. zwycięstwa odniosła także Australijka Margaret Court .

Chcę osiągnąć swój szczyt w Paryżu - tam chcę grać swój najlepszy tenis. Wszystko inne jest bonusem, więc zobaczmy, co się stanie

Zanim jednak przyjdzie rywalizować w turnieju olimpijskim, "Nole" zaprezentuje się na innych kortach ziemnych, a pierwszy start zanotuje w Monte Carlo, gdzie na co dzień mieszka.

"Moje oczekiwania nie są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę sposób, w jaki gram w tym roku, a wyniki, które osiągnąłem w Monako w poprzednich latach nie były świetne, więc trzymam się ziemi" - mówił Djoković w Eurosporcie, odnosząc się do faktu, że w tym sezonie doszedł co prawda do półfinału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne, ale potem była już tylko trzecia runda z Indian Wells i sensacyjna porażka z Włochem Lucą Nardim, wtedy 123. zawodnikiem rankingu ATP.