Gwiazdor wyjawił, co myśli o Novaku Djokoviciu. Później wspomniał o wielkiej tajemnicy

Z wizytą na Laver Cup 2024. Rozmawiamy z Grigorem Dimitrovem i Stefanosem Tsitsipasem

“Zawsze gramy tylko na swoje nazwisko i reprezentujemy samych siebie. Tu natomiast musimy nieco okiełznać własne ego. Wyłączać je, kiedy nie jest potrzebne i włączać, by przebić jego siłę na wygraną dla drużyny. Laver Cup to więc świetny trening dla ego. Poza tym to jeden z niewielu momentów w roku, kiedy zamiast marzyć o tym, by nie wpaść na siebie w turniejowej drabince, możemy się otwarcie wspierać i grać na to samo konto. Nie widujemy na co dzień tego rodzaju rywalizacji w tenisie, więc to miła odmiana i czas, kiedy nie tylko gramy, ale też naprawdę dobrze bawimy" - powiedział Stefanos Tsitsipas w rozmowie z Martyną Janasik"