I już początek tego spotkania wywołał trzęsienie ziemi. Grek przegrał bowiem od razu swoje podanie, a potem podszedł do reklamy, którą zaczął uderzać z całej siły rakietą. Doszło to tego, że ta wbiła się w nią i nie chciała wyjść . Sprzęt zawodnika został doszczętnie zniszczony.

W kolejnych dwóch partiach wygrał jednak Tsitsipas, zapewniając sobie awans do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Brytyjczykiem Cameronem Norriem .

Tenis. Stefanos Tsitsipas nie wie, co robił na korcie

"Naprawdę nie mogę uzmysłowić sobie, co zaszło. Było dużo skupienia, dużo emocji, dużo walki" - tłumaczył tenisista z Aten.

"Nie wiem, co zadziałało, a co nie. Po prostu próbowałem wygrać mecz, a wynik przerósł moje oczekiwania. Udało mi do niego wrócić i pokonać trudne chwile" - dodał.