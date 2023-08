Gwiazdor tenisa zaskakuje wyznaniem. "Wtedy poznałem ciemność"

Matteo Berrettini należy do grona sportowców, którzy nie wyobrażają sobie życia bez rywalizacji. Zaledwie kilka lat temu sytuacja na świecie sprawiła, że wszelkie imprezy sportowe zostały odwołane, a Włoch, podobnie jak jego rywale, mógł "nacieszyć się" przerwą od występów i związanej z nimi presji. Dla 27-latka nie był to jednak powód do radości. Podczas pandemii Berrettiniemu przyszło zmierzyć się bowiem z wieloma problemami.