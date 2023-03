Amerykański tenisista Frances Tiafoe zaproponował rewolucyjne zmiany, których wprowadzenia chciałby podczas meczów tenisowych. 25-latek od dawna wyróżnia się w Tourze dużą swobodą, nonszalancją i pogodnym nastawieniem na korcie. Teraz postanowił podzielić się z mediami swoim pomysłem na to, jak przyciągnąć do tenisa więcej młodych fanów. Zrobił to na łamach "Forbesa".