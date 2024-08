Stefanos Tsitsipas jeszcze w tamtym sezonie należał do najściślejszej czołówki świata. Plasował się w najlepszej "10" rankingu ATP (w pierwszej połowie sezonu był nawet trzeci przyp.red.), zagrał w finale Australian Open. Regularnie meldował się na późnych etapach poszczególnych turniejów i poza turniejem w Australii dotarł do finałów w Barcelonie i Los Cabos (gdzie wygrał - przyp.red.). W tym sezonie nie wiedzie mu się zbyt dobrze. Grek wypadł z czołowej "10" rankingu, zwyciężył tylko w turnieju w Monte Carlo i przegrał finał w Barcelonie. Na Wimbledonie odpadł już w II rundzie, na igrzyskach w ćwierćfinale, a z ostatnimi zawodami w Montrealu pożegnał się już po pierwszym meczu, natomiast w Cincinnati po drugim. Fatalnej passy nie udało mu się poprawić podczas US Open, gdzie w I rundzie okazał się słabszy od Thanasiego Kokkinakisa, który triumfował 7:6(5), 4:6, 6:3, 7:5.

