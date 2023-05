Gwiazdor tenisa nie dotrzymał obietnicy. Wycofał się z Rolanda Garrosa

- Nie wygląda na prawdopodobne, żeby Nick wrócił na French Open. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby był gotowy do gry tak szybko, jak to możliwe - mówił we wtorek dla "Sky" agent zawodnika Daniel Horsfall, ale klamka już zapadła. Pierwszym na liście oczekujących do wejścia do głównej drabinki jest dobrze znany miłośnikom tenisa Austriak Dominic Thiem, który w 2018 i 2019 r. doszedł w stolicy Francji do finałów, które przegrał z Rafaelem Nadalem.