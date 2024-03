Gwiazdor przeżywał ciężkie chwile. O mały włos nie zemdlał na korcie

Matteo Berrettini o mały włos nie zemdlał na korcie podczas spotkania z Andym Murrayem w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Miami. Włoch wraca do poważnego grania po przerwie spowodowanej kontuzją. Dla niego to dopiero drugi występ w tym roku, ale wcześniej grał w challengerze. Na Forydzie wystąpi Polak Hubert Hurkacz, ale on zacznie od drugiej rundy.