Gwiazdor nie zabierze Coco Gauff na podwójną randkę. Postawił sprawę jasno

Ben Shelton w ostatnim czasie stara się wrócić do dobrej dyspozycji, którą pokazywał w ubiegłym roku. Podobnie jak Gauff, początku sezonu nie zaliczyłby do najbardziej udanych. Jego największym i godnym pochwały osiągnięciem w 2025 roku jest półfinał Australian Open, potem jednak nie udało mu się dotrzeć do takiego etapu żadnego turnieju, w którym brał udział.

Ben Shelton nie poszedłby na podwójną randkę z Coco Gauff

Ben Shelton niedawno ogłosił całemu światu, że jest w związku z piłkarką, Trinity Rodman. Gratulacje otrzymał od wielu sław tenisowego świata, w tym Sloane Stephens, Francesa Tiafoe czy Coco Gauff, z którą łączą go przyjacielskie relacje. W rozmowie z US Weekly został nagle zapytany o to, czy w związku z łączącą ich więzią, chciałby zabrać czwartą tenisistkę świata na podwójną randkę ze swoją partnerką i jej ukochanym.

Shelton wahał się, ale jasno dał do zrozumienia, że nie byłoby to możliwe. "Żeby być szczerym, nie jestem wielkim fanem podwójnych randek, wolę normalne. Ale myślę, że zobaczymy. Zdecydowanie mam wielu przyjaciół w wieloletnich związkach, ale mało prawdopodobne jest, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu i czasie" - stwierdził.

Coco Gauff ma chłopaka? Chroni swoją prywatność

22-letnia Coco Gauff stara się chronić swoją prywatność i choć wiadomo, że nie jest już singielką i ma chłopaka, to nigdy nie wyjawiła na forum publicznym, kim on jest. Inaczej postąpił Shelton, który od pewnego czasu myślał o tym, jak w mediach społecznościowych podzielić się radosnymi wieściami o swoim związku. Reklama

"Byłem pewien, że niektórzy będą o tym mówić, ale nie sądziłem, że będzie to coś w rodzaju zmieniającego życie newsa w Internecie. Ale zawsze myślałem sobie: OK, jeśli dziewczynę, z którą relację traktuję poważnie, to publikowanie o tym na Instagramie nie jest takie dziwne" - mówił w rozmowie z US Weekly.

