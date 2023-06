Gwiazdor nie wystąpi w Wimbledonie? Wszystko przez kontuzję

Alexander Zverev nie ma szczęścia do występów w imprezach wielkoszlemowych, a już w szczególności do turnieju Rolanda Garrosa. W ubiegłym roku Niemiec doznał potwornej kontuzji, w wyniku której doszło do skręcenia kostki i zerwania aż siedmiu więzadeł. I tym razem w problemy zdrowotne stanęły na drodze tenisisty po wielkoszlemowy tytuł. Podczas meczu z Casperem Ruudem w półfinale przeszkodziła mu bowiem kontuzja uda. Co więcej, Niemiec może przez to ominąć kolejny ważny turniej.