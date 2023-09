Gwiazdor już zapowiedział start. Tego mu jeszcze brakuje w karierze

Po niedawnym sukcesie na US Open Djoković zrównał się z Australijką Margaret Court i wywalczył 24. trofeum Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. Jego zdobycze obejmują 10 tytułów Australian Open, trzy korony Rolanda Garrosa, siedem trofeów Wimbledonu i cztery triumfy w US Open.

Na razie planuję wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, więc mam nadzieję, że uda mi się tam zagrać. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tego sportu. To wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego

Tenis. Turniej olimpijski pomiędzy Wielkimi Szlemami

Przyszłoroczny terminarz jest bardzo napięty. Zaledwie 13 dni po zakończeniu Wimbledonu na kortach trawiastych uczestnicy igrzysk w Paryżu wystąpią na mączce na obiektach Rolanda Garrosa, gdzie tradycyjnie odbywa się turniej wielkoszlemowy. Zawody olimpijskie na kortach ziemnych odbędą się od 27 lipca do 4 sierpnia, po czym gracze przystąpią do rywalizacji na twardej nawierzchni podczas turnieju US Open, który zaplanowano od 26 sierpnia do 8 września.