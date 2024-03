Gwiazda za burtą turnieju w Miami. Nie będzie starcia z Igą Świątek

Naomi Osaka, która w 2019 roku zasiadała na fotelu liderki rankingu WTA, a na swoim koncie ma cztery wielkoszlemowe triumfy, pod koniec 2022 roku ogłosiła, że zawiesza karierę. W lipcu ubiegłego roku urodziła z kolei dziecko, ale szybko rozpoczęła pracę nad powrotem na kort . Kibice mogli oglądać ją już w Brisbane, gdzie doszła do drugiej rundy.

Gorzej utytułowanej zawodniczce poszło w Australian Open i w Abu Zabi , gdzie odpadała po pierwszym meczu. Osiągnęła jednak ćwierćfinał turnieju w Dosze, a w Indian Wells dotarła do trzeciej rundy. I w Miami powtórzyła swój ostatni wynik. Osaka najpierw ograła Elisabettę Cocciaretto , później z kolei poradziła sobie z rozstawioną Eliną Switoliną. W trzeciej rundzie przyszło jej sprawdzić formę Caroline Garcii.

Francuzka, która dobrze zna smak rozgrywania meczów przeciwko Idze Świątek, bo w sumie już pięciokrotnie mierzyła się z Polką (i cztery z tych spotkań przegrała) przekreśliła marzenia kibiców, którzy liczyli na to, że w Miami liderka światowego rankingu zmierzy się z Osaką. A byłoby to spotkanie gwiazd po dwuletniej przerwie, ponieważ to właśnie w Miami zmierzyły się po raz ostatni - w 2022 roku w finale górą była Świątek.