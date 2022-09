Gwiazda wygrała w tym turnieju po raz pierwszy w karierze!

Przewaga Djokovicia w starciu z Tiafoe była bardzo wyraźna we wszystkich wskaźnikach. Serb lepiej serwował, zanotował sześć asów, miał świetny procent wygranych podań (89 po pierwszym i 67 po drugim). Przy serwisie rywala zdobył aż 25 punktów przy tylko siedmiu Amerykanina, a w sumie zanotował 58 punktów, gdy przeciwnik zaledwie 34. To było pierwsze zwycięstwo "Nole" w Laver Cup, w którym rozgrywał trzecie spotkanie.

We wcześniejszych sobotnich meczach mieliśmy dwa trzysetowe pojedynki.

Najpierw Włoch Matteo Berrettini pokonał Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime'a 7:6 (13-11), 4:6, 10-7. Po spotkaniu nie mogło nie paść w rozmowie nazwisko Federer.

"Nie mogłem spać. Byłem bardzo podekscytowany" - powiedział zwycięzca, odnosząc się do piątkowego wieczoru, kiedy Szwajcar rozegrał swój ostatni mecz jako zawodowy tenisista. W parze z Hiszpanem Rafaelem Nadalem przegrał z Amerykanami Jackiem Sockiem i Francesem Tiafoe .

Laver Cup. Matteo Berrettini został tenisistą z powodu Rogera Federera

"Tłumaczyłem mu, dlaczego płakaliśmy. Powodem jest fakt że zostałem tenisistą z powodu Federera. On pewnie o tym nie wie, ale kiedy byłem dzieckiem, a on grał w Rzymie, to chciałem się w jakiś sposób dostać na korty, ponieważ nie miałem biletu. To był mój idol. Mocno mnie zainspirował. Nie tylko jednak mnie, ale miliardy ludzi" - dodał Berrettini.

Po wygranej Włocha nad Kanadyjczykiem Europa wróciła na prowadzenie (4-2). W kolejnym spotkaniu Reszta Świata odrobiła straty. Amerykanin Taylor Fritz wygrał z Brytyjczykiem Cameronem Norriem 6:1, 4:6, 10-8 i zrobiło się 4-4.

Wtedy do akcji wkroczył Djoković. Najpierw w grze pojedynczej nie dał szans Tiafoe, dzięki czemu Europa prowadziła 6-4. Po krótkiej przerwie ma jeszcze rozegrać debel w parze z Berrettinim przeciwko Sockowi i de Minaurowi.

Laver Cup zakończy się niedzielę.

Drugi dzień Laver Cup:

Europa - Reszta Świata 6-4

Matteo Berrettini (Włochy) - Felix Auger-Aliassime (Kanada) 7:6 (13-11), 4:6, 10-7

Cameron Norrie (W. Brytania) - Taylor Fritz (USA) 1:6, 6:4, 8-10

Novak Djoković (Serbia) - Frances Tiafoe (USA) 6:1, 6:3