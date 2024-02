Gwiazda walczy o powrót na kort. Ruszyła do sądu, domaga się 10 milionów

Kariera Simony Halep załamała się po tym, jak w organizmie tenisistki w 2022 roku wykryto niedozwoloną substancję - roksadustat . Jakby tego było mało, po US Open na jaw wyszły również nieprawidłowości w jej paszporcie biologicznym. W efekcie tego zdecydowano się na surową karę - czteroletnie zawieszenie.

Simona Halep czeka na decyzję CAS. Nie zmieniła swojego stanowiska

Była liderka rankingu WTA i triumfatorka Rolanda Garrosa z 2018 roku, a także Wimbledonu z 2019 roku do winy się nie przyznała. Odwołała się od decyzji do Międzynarodowego Trybunału ds. Sportu, który może skrócić jej zawieszenie. Aktualnie obowiązuje ono do 2026 roku. Przed komisją podkreślała, że nigdy świadomie nie przyjmowała dopingu.