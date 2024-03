Gwiazda tenisa zaczęła mówić po polsku. I nagle wypaliła. "Wstydzę się"

Mimo porażki Włoszce dopisywał dobry nastrój, co widać podczas rozmowy z Żelisławem Żyżyńskim z Canal+ Sport. Ten początkowo prowadził wywiad po angielsku i pogratulował tenisistce ostatnich sukcesów. A przy okazji postanowił "sprawdzić" pamięć Paolini, pokazując jej zdjęcie jednego z polskich miast. "Dawno mnie tam nie było. To jest Łódź?" - odpowiedziała, co okazało się dobrą odpowiedzią.

Jasmine Paolini zaczęła mówić po polsku. "Trochę się wstydzę"

Paolini wyznała, że ostatnio w Łodzi, gdzie mieszka jej babcia, była dwa lata temu, ale w dzieciństwie bywała tam co roku. "Prawie zapomniałam, jak mówi się po polsku, ale nie do końca. Może muszę znowu potrenować z mamą, żeby mówić lepiej" - zdradziła, co szybko podchwycił dziennikarz, zachęcając zawodniczkę, by kontynuować wywiad w ojczystym języku jej babci.