Gwiazda tenisa wznowi karierę? Koniec domysłów, jednoznaczna odpowiedź
Serena Williams to legenda tenisa. Amerykanka blisko trzy lata temu zakończyła swoją sportową karierę. Jej starsza siostra Venus niedawno wróciła na kort. Pojawiło się więc pytanie czy Serena także nie chciałaby sprawdzić się ponownie w tourze? 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w singlu udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.
Pod koniec lipca Venus Williams rozegrała pierwszy mecz gry pojedynczej od niemal półtora roku. 45-latka zmierzyła się na korcie ze swoją rodaczką Peyton Stearns (35 WTA) i rozprawiła się z nią w dwóch setach 6:3, 6:4. Już wtedy pojawiły się domysły, że być może na korcie niedługo zobaczymy jej siostrę - Serenę, która trzy lata temu zakończyła karierę. - Ciągle powtarzam to mojej ekipie. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby ona (Serena - red.) tutaj była. W przeszłości wszystko robiłyśmy razem. Tęsknię za nią. Jeśli Serena wróci, na pewno da wam znać. Ale nie wiem, co teraz będzie robić. Nie zadaję jej takich pytań. Zawsze będziemy odbijać piłkę, bo takie właśnie jesteśmy. Zawsze to robiłyśmy - powiedziała Venus po powrocie na kort.
Serena Williams wróci na kort? Była gwiazda zabrała głos
Teraz Serena Williams odpowiedziała sama za siebie. Amerykanka gościła w programie "The Today Show". Dziennikarze zapytali ją czy ma dość proszenia się o powrót do zawodowego sportu. - Nie wiem, czy mam dość tych próśb. Nie słyszę tego i nie słucham opinii - powiedziała i podkreśliła jednak, że tęskni za tenisem.
Myślę, że część mnie zawsze będzie tęsknić za tenisem, bo kiedy robisz to samo przez całe życie, a potem budzisz się pewnego dnia i nie jest to już twoim celem, to jest to ogromna zmiana. Jednocześnie mam wiele wspaniałych wspomnień z tenisem, przeżyłam tyle dobrych chwil i zawsze mogę czerpać z tego pocieszenie
Tak więc raczej nie należy się spodziewać powrotu Sereny na kort. Młodsza z sióstr Williams swój ostatni mecz w karierze rozegrała 2 września 2022 roku. Było to w 3. rundzie US Open. Amerykanka przegrała 5:7, 7:6, z Australijką Ajlą Tomljanović.