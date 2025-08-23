Gwiazda tenisa wznowi karierę? Koniec domysłów, jednoznaczna odpowiedź

Pod koniec lipca Venus Williams rozegrała pierwszy mecz gry pojedynczej od niemal półtora roku. 45-latka zmierzyła się na korcie ze swoją rodaczką Peyton Stearns (35 WTA) i rozprawiła się z nią w dwóch setach 6:3, 6:4. Już wtedy pojawiły się domysły, że być może na korcie niedługo zobaczymy jej siostrę - Serenę, która trzy lata temu zakończyła karierę. - Ciągle powtarzam to mojej ekipie. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby ona (Serena - red.) tutaj była. W przeszłości wszystko robiłyśmy razem. Tęsknię za nią. Jeśli Serena wróci, na pewno da wam znać. Ale nie wiem, co teraz będzie robić. Nie zadaję jej takich pytań. Zawsze będziemy odbijać piłkę, bo takie właśnie jesteśmy. Zawsze to robiłyśmy - powiedziała Venus po powrocie na kort.