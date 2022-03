Elina Switolina świetnie rozpoczęła mecz z Camilą Osorio, oddając rywalce w pierwszym secie tylko jednego gema. W dwóch kolejnych partiach uległa jednak po zaciętej walce i ostatecznie odpadła z dalszej rywalizacji.

Elina Switolina wspiera ukraińską armię. Znamy dokładną kwotę

Za awans do 1/4 finału organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości 6 800 dolarów. Elina Switolina już wcześniej jasno zadeklarowała, że wszystkie wygrane pieniądze przekaże na ukraińską armię, która broni swojej ojczyzny po ataku Rosji.

- To dla mnie bardzo wyjątkowy turniej. Cała nagroda pieniężna za niego zostanie przeznaczona na rzecz ukraińskiej armii. Dziękuję za wasze wsparcie - mówiła Ukrainka po pokonaniu tym, jak pokonała Rosjankę Anastasiję Potapową

Początkowo Elina Switolina nie zamierzała grać z reprezentantką kraju, który napadł zbrojnie na jej ojczyznę. Domagała się przy tym stanowczych reakcji od tenisowych organizacji: WTA, ATP i ITF toczącą się w Ukrainie wojnę.

- Sądzę, że aktualna sytuacja wymaga jasnego stanowiska ze strony tenisowych organizacji ATP, WTA i ITF. My, ukraińscy tenisiści zaapelowaliśmy do ATP, WTA i ITF, aby dostosowano się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby akceptować udział w zawodach rosyjskich i białoruskich zawodników tylko jako sportowców neutralnych, bez eksponowania narodowych symboli, barw, flag. W związku z tym ogłaszam, że nie zagram jutro w Monterrey, nie wezmę też udziału w żadnym innym meczu przeciwko Rosjanom czy Białorusinom nim nasze organizacje nie podejmą stosownych decyzji" - informowała .

