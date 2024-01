Gwiazda tenisa usłyszała wyrok. Sprawa ciągnęła się od lat

Według sądu, 52-letnia Sanchez i pozostali spiskowali w celu ukrycia majątku, co z kolei miało pomóc jej wymigać się od spłaty długu bankowi Luksemburga. Wyrok zakłada, że była liderka światowego rankingu i jej eksmąż będą musieli zapłacić Banque de Luxembourg 6,6 mln . Nałożono na nich także grzywny, których wysokości nie ujawniono.

Hiszpanka zrzucała winę na byłego męża, argumentując, że to on zawsze zajmował się finansami, a ona nie wiedziała, że zarządza rodzinnym majątkiem naruszając przepisy. Sąd się z tym nie zgodził.

"W oczywisty sposób w pełni wiedziała, co działo się z jej majątkiem, i czerpała z tego korzyści. Cały czas była świadoma swojego zobowiązania wobec Banque de Luxembourg" - podkreślono podczas odczytywania wyroku.

Tenis. Arantxa Sanchez Vicario to była mistrzyni wielkoszlemowa

To dalsza część sprawy ciągnącej się od 2009 roku. Wówczas była tenisistka dostała nakaz wypłacenia fiskusowi 5,2 mln euro za oszustwa podatkowe między 1989 a 2003 rokiem. Była wtedy mieszkanką w Hiszpanii, choć twierdziła, że rezydowała w Andorze.

Sanchez Vicario jest triumfatorką czterech turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej: trzech edycji Rolanda Garrosa i jednej US Open, a w pozostałych, czyli Australian Open i Wimbledonie, dochodziła do finału. W sumie wygrała 29 turniejów rangi WTA. Jeszcze lepiej spisywała się jako deblistka, zwyciężając sześć razy imprezach wielkoszlemowych (trzy edycje Australian Open, raz Wimbledon i dwie edycje US Open). W tej specjalności triumfowała w 65 turniejach WTA. Wywalczyła także dwa srebrne i dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich. Karierę zakończyła w 2002 roku.