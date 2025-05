Gwiazda tenisa spotkała się z Leonem XIV. I to podczas turnieju w Rzymie

Już we wtorek awans do ćwierćfinału zapewnił sobie rozstawiony z nr 1 Jannik Sinner, który w dwóch setach pokonał Francisco Cerundolo. Lider rankingu ATP wrócił na korty po kilkumiesięcznym zawieszeniu , jakie nałożono na niego po wpadce dopingowej. Dwukrotny mistrz Australian Open jest we Włoszech niekwestionowaną gwiazdą, przez co nic dziwnego, że po powrocie do gry uwaga tamtejszych mediów skupia się właśnie na 23-latku.