Gwiazda tenisa skomentowała decyzję w sprawie prawa do aborcji. "Czuję, że się cofamy"

Oprac.: Aleksandra Bazułka Tenis

Sąd Najwyższy USA podjął niedawno decyzję, znosząc konstytucyjne prawo do aborcji. Niedługo trzeba było czekać na komentarze znanych postaci w tej sprawie. Do decyzji odniosła się między innymi Coco Gauff. Młoda tenisistka wydaje się poruszona sprawą, przyznając się do rozczarowania.

Zdjęcie Cori Gauff / AFP