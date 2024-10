Francuska tenisistka Marion Bartoli jakiś czas po nagłym zakończeniu swojej kariery latem 2013 zaczęła niezwykle prędko tracić na wadzę, czym wywołała spore zaniepokojenie wśród swoich bliskich i fanów. Choć sportsmenka długo temu zaprzeczała, to po latach wyznała już wprost, że zmagała się wówczas z anoreksją. W jednym z najnowszych wywiadów Bartoli wróciła do tego bez wątpienia mrocznego dla siebie okresu i wskazała, co było dla niej przełomem w walce z zaburzeniami odżywiania.