Gwiazda tenisa nowym trenerem Huberta Hurkacza? "Jestem otwarty"

Za nami ekscytujące zwycięstwo Drużyny Europy w Laver Cup 2024. W trakcie turnieju trudno było nie zauważyć, jak Grigor Dimitrov wchodził w rolę trenera i podpowiadał kolegom z zespołu. Może to więc on powinien zostać nowym szkoleniowcem Huberta Hurkacza, który zakończył współpracę z Craigiem Boyntonem? Spytaliśmy o to Bułgara, a ten bez wahania odpowiedział. Jego słowa mogą zaskoczyć.