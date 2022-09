Gwiazda tenisa miała problem. Tylko to mogło go rozwiązać

Dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. przyznała, że od "jakiegoś czasu ma problemy z nosem", przez które "trudno jej było nawet oddychać".

30-letnia Rumunka niedawno wygrała turnieju WTA 1000 w Montrealu, ale potem doznała szokującej porażki z Ukrainką Darią Snihur w pierwszej rundzie US Open.

Tenis. Simona Halep o operacji

"Jak niektórzy z was wiedzą od pewnego czasu zmagam się z problemami z nosem, a sprawa się pogorszyła w lecie, szczególnie w Waszyngtonie. Przez ten problem trudno mi było oddychać, zwłaszcza w nocy, kiedy dochodziło do całkowitego zatkania nosa. Ten problem mogła rozwiązać jedynie operacja. Wykonał ją doktor Daniel Popescu, a przy okazji dokonał także chirurgii plastycznej. Wszystko poszło dobrze. Potrzebuje tylko kilku tygodni odpoczynku, zanim rozpocznę jakąkolwiek aktywność fizyczną. Do zobaczenia niebawem na korcie tenisowym" - napisała Halep.

Reklama

Była numer jeden kobiecego tenisa od tego roku współpracuje z trenerem Patrickiem Mouratoglou, który prowadził Serenę Williams.