Gwiazda tenisa jest w ciąży, ale wciąż trenuje. I to pod czyim okiem

Osaka sama jednak rozwiała wątpliwości i udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, które wyjaśniło jej decyzję. W poście na instagramie przyznała, ze spodziewa się dziecka. "Nie mogę się doczekać, by wrócić na kort, ale mam dla Was małą nowinę na rok 2023. Te kilka miesięcy z dala od sportu naprawdę dało mi nową miłość i uznanie dla gry, której poświęciłam swoje życie. Jedna rzecz, na którą czekam, jest dla mojego dziecka: aby oglądało moje mecze i powiedziało komuś: 'to moja mama'. 2023 będzie dla mnie rokiem pełnym lekcji i mam nadzieję, że zobaczę was na początku następnego roku, ponieważ będę na Australian Open 2024. Kocham was nieskończenie" - napisała.