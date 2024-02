Potężnym skandalem może zakończyć się kariera sportowa Simony Halep . Rumunka w październiku 2017 roku znajdowała się na absolutnym szczycie - była pierwszą rakietą świata, a w kolejnych latach triumfowała między innymi w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. Wiele wskazuje na to, że zwycięstwo w Toronto WTA w 2022 roku było jej ostatnim sukcesem.

Dotkliwa kara dla Simony Halep. Rumunka od razu złożyła odwołanie

Ostatnie spotkanie Halep rozegrała w US Open w 2022 roku. Przegrała wówczas już w pierwszej rundzie z Darią Snigur. Niedługo później zaczęły się kłopoty. Tenisistka została zawieszona po tym, jak uzyskała podczas rozgrywek w Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik testu antydopingowego . Do tego udowodniono jej nieprawidłowości wykryte w jej paszporcie biologicznym. Werdykt? Czteroletnie zawieszenie.

W organizmie Simony Halep wykryto roksadustat - stymuluje on organizm do wytwarzania większej ilości naturalnego hormonu - erytropoetyny, czyli EPO. Od dawna jest on postrzegany za produkt dopingujący, preferowany przez rowerzystów i biegaczy długodystansowych.