Gwiazda rzuca wyzwanie Idze Świątek! "Wysłała" do niej Serenę Williams

Jabeur bezpośrednio przed Wimbledonem wzięła udział w deblowym turnieju WTA w Eastbourne. Jej partnerką była w nim Serena Williams - powracająca po niemal rocznej przerwie i mająca za cel triumf w imprezie. Duet zaprezentował się na korcie dwukrotnie, zostawiając po sobie dobre wrażenie. Rywalizację zakończył po wygranym ćwierćfinale, z powodu urazu Tunezyjki.

Ons Jabeur żartuje przed startem Wimbledonu

Nie był on jednak na tyle poważny, by przekreślić jej udział w trzeciej imprezie wielkoszlemowej sezonu. Jabeur przystępuje do niej z wielkimi pokładami pewności siebie, której wspólna gra z taką mistrzynią jak Williams tylko jej dodała. - To było niesamowite doświadczenie i coś, co dodało mi wiary w to, że mogę powalczyć o swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy - przekazała w felietonie dla "BBC".

Tunezyjka i Amerykanka w turnieju singlowym trafić na siebie mogą dopiero w ewentualnym finale. Wiceliderce rankingu WTA taki obrót spraw wcale jednak nie przeszkadza - co więcej, żartowała ona z niego. - Jesteśmy po przeciwnych stronach drabinki, ale to OK. Wysłałam ją do "połówki" Igi Świątek i dałam szansę tym dwóm świetnym zawodniczkom na to, by się ze sobą zmierzyć - dodając, że nie chciałaby grać z Williams w pierwszej rundzie, szczególnie podczas Wimbledonu.

