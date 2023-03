Gwiazda "ruszyła" na dziennikarza. Fani oburzeni. "Żenujące"

"Bardzo cieszyłam się z tego wyzwania. Te zwycięstwa smakują doskonale, miałam w przeszłości kilka trudnych spotkań z Sofią, więc to doskonałe uczucie awansować dalej . (...) Bardzo istotny był mój serwis, bo ona również ma go na świetnym poziomie " - mówiła po spotkaniu w rozmowie dla "Tennis Channel".

Fani podzieleni po pomyłce dziennikarza

22-latka po kolejnym zwycięstwie była pełna pozytywnej energii, którą wcześniej emanowała także podczas wywiadu na korcie . Kibice w mediach społecznościowych zwrócili uwagę zwłaszcza na moment, w którym przeprowadzający rozmowę dziennikarz pomylił imię Andreescu, zwracając się do niej "Monika" . Kanadyjka w odpowiedzi "ruszyła" do reportera z pięściami, starając się obrócić sytuację w żart. Mimo że część fanów przyjęła tę sytuację z takim samym uśmiechem, znaleźli się też tacy, którzy odebrali pomyłkę jako brak profesjonalizmu ze strony prowadzącego rozmowę .

"To żenujące, żeby prowadzący zwrócił się do takiej zawodniczki jak Bianca przy użyciu błędnego imienia. (...) Kanadyjka przyjęła to jednak doskonale. Nie dopuśćcie do tego więcej" - możemy przeczytać w jednym z komentarzy.