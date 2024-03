Gwiazda przerywa milczenie ws. dramatu Sabalenki. Poruszający apel do kibiców

To nie moja sprawa, aby komentować to, jak wpłynęło to (śmierć Konstantina Kołcowa - przyp.red.) na Arynę. To duża strata dla białoruskiego sportu, wszyscy jesteśmy w lekkim szoku. Były różne wersje.

~ mówiła zawodniczka, a jej wypowiedź cytuje portal "sport-express.ru".