Gwiazda poszła w ślady Igi Świątek. Trzeba było na to czekać dwa lata

Tenis. Gauff znowu wygrała w trzech setach

Amerykanka wróciła do gry w samej końcówce , najpierw odrabiając straty w ósmym gemie, a następnie zapewniając sobie remis w setach w 10., w którym zwyciężyła do zera.

W decydującej partii mieliśmy cztery przełamania, z czego trzy na korzyść tenisistki z Atlanty. Ta w całym spotkaniu popełniła aż 11 podwójnych błędów serwisowych, a także wykorzystała zaledwie sześć z 20 break pointów, ale to ona schodziła z kortu jako wygrana .

- Starałam się zachować koncentrację, było to trudne, ale psychicznie próbowałam się zresetować - powiedziała Gauff po meczu.

Dla niej to już był trzeci pojedynek z rzędu w stolicy Chin, w którym potrafiła odwrócić losy po przegranej w pierwszym secie. Tak było w starciach z Naomi Osaką, choć w tym przypadku ta nie przystąpiła do trzeciej partii, oraz Ukrainą Julią Starodubcewą. Zrobiła to pierwszy raz w karierze.