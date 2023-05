Niedługo przed zniknięciem Peng złożyła pozew przeciwko Zhang Gaoliemu, byłemu wicepremierowi Chin. Tenisistka oskarżyła go o napaść na tle seksualnym, co doprowadziło do międzynarodowego potępienia kraju. WTA zawiesiła nawet rozgrywanie turniejów w Chinach, ale w kwietniu wycofało się z tej decyzji i tenisowa rywalizacja wróci do Państwa Środka.

Prezes WTA wprost o sytuacji Peng Shuai. "Wiemy gdzie jest i że jest bezpieczna"

W czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku Peng miała się spotkać z prezydentem MKOL Thomasem Bachem, ale poza tą sytuacją wciąż bardzo mało było słychać na temat tenisistki, co budziło podejrzenia mówiące nawet o tym, że całe spotkanie zostało wyreżyserowane, by ukrócić dyskusje wokół całej sytuacji. O niej nie zapomnieli jednak kibice, czego efekt mogliśmy oglądać w trakcie kilku turniejów, a przede wszystkim podczas Australian Open. Wielu fanów pojawiało się na meczach z banerami i koszulkami z napisem "Gdzie jest Shuai Peng?".

Shuai Peng i Thomas Bach w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie / Getty Images

Niedługo po zaginięciu Peng na skrzynkę mailową szefa WTA Steve`a Simona została wysłana wiadomość, której nadawca podawał się właśnie za tenisistkę. Treść wiadomości informowała o tym, że zawodniczka jest bezpieczna, a także, że wycofuje się z zarzutów, które przedstawiła wcześniej. Wiadomość została jednak uznana za sfabrykowaną i tylko wzmogła strach o losy Peng.

Teraz wreszcie do całej sprawy odniósł się Simon. Gościł on w trakcie turnieju w Strasburgu, gdzie udzielił wywiadu "L`Equipe". Odniósł się w jego trakcie wprost do sytuacji Peng.

WTA wie, że jest bezpieczna i wie, gdzie się znajduje. Zajęliśmy bardzo zdecydowane stanowisko w stosunku do Chin, co zrobiło bardzo niewiele firm lub branż ~ przyznał.

Steve Simon, szef WTA / AFP

Argumentował także powody decyzji o powrocie touru do rywalizacji w Chinach, bo spotkała się ona ze sporą krytyką środowiska. "Nie kwestionujemy tej decyzji. To była słuszna decyzja i dzisiaj zrobiłbym to ponownie. Prawie dwa lata później postęp, jaki chcieliśmy osiągnąć w Chinach, nie doprowadził do rozwiązania. Czas więc zmienić nasze podejście. Uspokoił nas fakt, że Peng Shuai jest bezpieczna i wiemy, gdzie się znajduje. To była pierwsza rzecz do zrobienia. Musimy rozmawiać i być razem, aby znaleźć rozwiązania. Mam nadzieję, że powrót WTA do Chin da nam taką możliwość" - powiedział.

WTA ma wrócić do rywalizacji w Chinach jesienią. "Najważniejsze jest to, jak możemy nadal bronić interesów Peng Shuai i jak możemy wprowadzić tam znaczące zmiany, aby rozwiązać problemy" - dodał Simon.

Shuai Peng w 2014 roku dotarła do półfinału singlowego US Open. W rywalizacji deblistek zdobywała dwa tytuły wielkoszlemowe - w 2013 roku na Wimbledonie i rok później na Roland Garros.

Francuska kibicka trzymająca transparent z napisem "Gdzie jest Shuai Peng"? /

Shuai Peng /