Gwiazda polskiego pochodzenia ma apetyt na więcej. Mówi, że może wygrać z każdą rywalką

Wozniacki odpadła, ale jej powrót na razie i tak jest bardzo udany. Dla tenisistki polskiego pochodzenia był to dopiero trzeci turniej po wznowieniu kariery , a już znalazła się w czołowej szesnastce turnieju wielkoszlemowego. Wielu kibiców i ekspertów zastanawia się więc, na co będzie stać 33-latkę, gdy na dobre wejdzie w meczowy rytm.

Wozniacki uważa, że może wygrać ze wszystkimi

Niegdysiejsza zawodniczka numer jeden na świecie i zwyciężczyni Australian Open z 2018 roku podkreśliła po porażce z Gauff, że jest zawodniczką, która zawsze ciężko pracowała. Wozniacki deklaruje, że nawet jeśli jest obecnie starsza niż w momencie największych sukcesów, to wciąż nie będzie oszczędzała się na treningach , bo ma zamiar być przygotowaną tak dobrze, jak to tylko możliwe.

- Uważam, że dopiero zaczynam podnosić swój poziom. Nawet jeśli nie grałam dotąd tydzień w tydzień, to mogę wyjść na kort i zagrać mój najlepszy tenis. Jest dobrze, więc to zachęca mnie do dalszej gry. Jestem zdania, że mogę wygrać z każdą rywalką w dowolny dzień, choć oczywiście jeśli nie zagram najlepiej jak potrafię, to mogę też przegrać - powiedziała reprezentantka Danii.