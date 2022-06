Gwiazda odgryza się po wpadce! "To jakiś żart"

19-latka sukces z 2021 roku odniosła jako kwalifikantka, przebojem wdzierając się na salony. Sęk w tym, że po triumfie w Stanach Zjednoczonych nie zbliżyła się już do tego poziomu, a jej występy to pasmo ciągłych rozczarowań. Mimo rozstawienia w Wimbledonie z "10", tym razem także zawiodła oczekiwania swoich rodaków, odpadając po meczu z Garcią.

Emma Raducanu mówi o presji

- Ciężko jest przegrywać, ale myślę, że rywalka zagrała naprawdę świetnie, a ja nie mogłam znaleźć na nią żadnego sposobu - mówiła Raducanu podczas konferencji prasowej.

Odniosła się również do sugestii, że jej występowi w turnieju towarzyszyła presja. - Mam wrażenie, że odpowiadam na pytanie o to podczas każdej konferencji. Mam 19 lat, przyciągam uwagę, ale jestem triumfatorką US Open i nikt mi tego nie odbierze - stwierdziła.

- Presja? Mam 19 lat, nie ma żadnej presji. To jakiś żart - dodała, gdy pytanie w podobnym tonie się powtórzyło.

