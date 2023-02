37-letnia Tajwanka po raz ostatni na korcie wystąpiła w połowie listopada 2021 roku - w WTA Finals w Guadalajarze. Wspólnie z Belgijką Elise Mertens były rozstawione z trójką - dotarły do finału, by tam ulec Czeszkom: Barborze Krejčíkovej i Kateřinie Siniakovej 3-6, 4-6 . Później Hsieh Su-Wei na ponad rok zniknęła z tenisowych aren, w Wimbledonie nie broniła mistrzostwa wywalczonego w dwóch wcześniejszych edycjach . Kilka dni temu na swoim Instargramie zamieściła filmik z treningu, co już było dużym zaskoczeniem. Wielką niespodzianką dla kibiców miał być powrót Tajwanki na korty podczas wielkiego turnieju w Dubaju.

Gwiazda rywalizacji deblistek miała wrócić po długiej przerwie. Oto co zrobiło biuro podróży

Tymczasem może do niego dojść, co jest efektem kuriozalnej pomyłki firmy organizującej wyprawy zawodniczki z Tajwanu. Hsieh Su-Wei przedstawiła całą historię w swoich mediach społecznościowych i jest ona zaskakująca. - Miałam w czwartek lecieć do Dubaju, by sprawdzić swoje umiejętności w turnieju. Biuro podróży poinformowało mnie, że wysłało wniosek wizowy do innego kraju Bliskiego Wschodu - załamywała ręce tenisistka, która przebywa na zmianę na Tajwanie i w Paryżu. Dowiedziała się, że kolejne procedura zajmie cztery dni, co dla niej może oznaczać absencję w turnieju. Jeśli dostanie wizę w poniedziałek i natychmiast poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to już we wtorek czeka ją mecz. - A rywalizacja następnego dnia jest zbyt trudna - zauważyła.