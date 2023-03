Kim jest Emma Raducanu?

Niespodziewana wygrana US Open, później klątwa drugich rund

Wydawać się mogło, że kariera Raducanu wystrzeli po tryumfie w turnieju Wielkiego Szlema. W sezonie 2022 przystąpiła do wszystkich turniejów wielkoszlemowych, jednak w żadnym z nich nie przebrnęła dalej, niż do drugiej rundy (w US Open 2022 poległa już w pierwszej). Sezon 2023 również rozpoczęła od porażki w drugiej rundzie. W rozgrywanym w styczniu Australian Open odpadła z Amerykanką Coco Gauff.

Więcej niż na korcie zarabia na reklamach

Zwycięstwo Emmy Raducanu w US Open 2021 przyniosło jej nie tylko awans w rankingu WTA (ze 150. na 23. pozycję), ale również intratne kontrakty reklamowe. Brytyjska tenisistka podpisała umowę sponsorską z Tiffany & Co. (producent biżuterii) oraz francuskim domem mody Christian Dior . Kelly Lundberg, działająca w Dubaju, jedna z największych na świecie specjalistek od marketingu, tak określiła sytuację tenisistki:

Do takiego samego wniosku doszli prawdopodobnie ludzie odpowiedzialni za reklamę w firmie Evian (producent wody mineralnej) oraz brytyjskiego towarzystwa lotniczego — British Airways. Zawarta również w 2021 roku umowa z liniami lotniczymi ma zapewnić tenisistce miliony rocznie. Według brytyjskich mediów umowa z Tiffany & Co. ma zapewniać Raducanu przelew o wartości 2,6 mln dolarów rocznie. Co ciekawe w okresie od maja 2021 do maja 2022 Emma Raducanu zarobiła na korcie "jedynie" 3,2 mln dolarów, a do tej kwoty wlicza się nagroda za zwycięstwo w US Open. W ostatnim roku sukcesów na korcie Brytyjskiej tenisistki było znacznie mniej, więc i zarobki były mniejsze.