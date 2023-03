Gwiazda chwali Magdę Linette. Piękne słowa tuż przed meczem

Po zakończonym spotkaniu 29-latka odniosła się do zbliżającego się pojedynku z półfinalistką Australian Open i podkreśliła, że pozostaje z Polką w doskonałych relacjach poza kortem .

Pegula z uznaniem o Magdzie Linette: Zasłużyła na to

Co więcej, Amerykanka podkreśliła też, że na sukcesy Polki patrzy z wielką radością. Zwróciła uwagę zarówno na jej nieustępliwość jak i ciężką pracę , nie mając wątpliwości, że nasza zawodniczka zasłużyła dzięki nim na przebicie się w turnieju wielkoszlemowym, co udało się podczas Australian Open .

"Bardzo cieszył mnie jej sukces w Australii. (...) Gdy zobaczyłam, jak przebija się na turnieju wielkoszlemowym, pomyślałam, że ktoś taki jak ona bardzo na to zasłużył. Jest dobrą osobą, ciężko pracuje, pozostaje w swoim świecie. (...) To było bardzo miłe, obserwować jak zostaje za to wynagrodzona" - dodała.