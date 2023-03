Tenis to jedna z dyscyplin, gdzie Rosjanie i Białorusini mogą startować w międzynarodowych zawodach. Z wyjątkami, jak zeszłoroczny Wimbledon, są na praktycznie każdym turnieju. I niestety dochodzi do wielu kontrowersyjnych zdarzeń, które powodują problemy, co pokazały ostatnio przypadki Curenko czy Rosjanki Anastazji Potapowej .

Paraliż Ukraińskiej tenisistki. Nie była w stanie grać

Dyskusja wróciła na pierwsze strony gazet w ostatnich dniach, gdy Ukrainka Łesia Curenko w Indian Wells oddała walkowerem mecz z Aryną Sabalenką . Nie dlatego, że tego dokonała, ale z uwagi na powód. A był nim szokujący przekaz szefa WTA Steve'a Simona, który tenisistce z Kijowa miał prywatnie powiedzieć, że choć sam nie popiera inwazji Rosji na Ukrainę, to "inne zdanie tenisistów Rosji i Białorusi nie powinno denerwować Curenko" . Mało tego, Simon przedstawił swoje zdanie, że tenisiści z tych krajów powinni wziąć udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu , bo byłoby to zgodne z ideą fair play . Ukrainka doznała ataku paniki i nie była w stanie wyjść na kort.

Aryna Sabalenka wspiera Łukaszenkę? "To Twoja wina"

Co z Rosjanami i Białorusinami? Usunęli flagę obok nazwy. I to wszystko! Jednocześnie Anastazja Gasanowa z Rosji otwarcie poparła wojnę, powtarzając wszystkie narracje Putina. Żebyście zrozumieli dokładnie, co czujemy. Ona w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę trenowała w Kijowie, z naszymi trenerami i na naszych kortach. A teraz z jej ust padają takie słowa - mówił Własow.

Trener Ukrainki przekonywał, że jego podopieczna cały dzień szykowała się do zagrania z Białorusinką, ale im bliżej meczu, tym coraz bardziej zaczynała panikować. Fakt, że ma zagrać z przedstawicielką kraju, który przyczynia się do zabijania jej rodaków, ją paraliżował. I później nastąpił atak paniki, o którym już wiemy.

Własow na koniec odniósł się do słów Sabalenki, która broniła się, że przecież ona nie robi ukraińskiemu narodowi niczego złego. - To twoja wina, popierasz krwawy reżim swojego dyktatora. Wybraliście go, jesteście całkowicie po jego stronie, aprobujecie jego politykę i wszystko, co dzieje się na Białorusi. I popieracie też działania Łukaszenki przeciwko Ukrainie. Dlatego straszne wydarzenia są między innymi twoją winą Ayno! - grzmiał Własow.